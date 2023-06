Clima, l’esperto: “ecco perché l’eolico offshore è un modo terribile per ridurre le emissioni di CO2”

MeteoWeb

“L’unica giustificazione offerta per la fuga precipitosa verso l’eolico offshore è che dobbiamo ridurre le emissioni di CO 2 dalla produzione di energia elettrica. Una rapida occhiata ai numeri mostra che questa è un’idea davvero terribile”, scrive in un articolo su Cfact il Dott. David Wojick, analista indipendente che lavora nei campi di scienza, tecnologia e politica, fornendo un “semplice sguardo ai probabili costi e ai presunti benefici” dell’eolico offshore.

Wojick inizia con ciò che definisce una “analisi costi-benefici di fantasia” per la riduzione delle emissioni eoliche offshore. “È una fantasia perché presuppone semplicemente che (1) ogni MWh di generazione eolica elimini un MWh di energia elettrica a gas e (2) non ci siano costi ambientali o aumenti dei costi. Stiamo isolando il caso più semplice possibile”, scrive Wojick, precisando che utilizzerà anche “il cosiddetto costo sociale del carbonio (SCC) per calcolare i presunti benefici derivanti dalla riduzione di CO 2 . Anche questo SCC è una fantasia, ma questo è un altro problema”.

Nella sua analisi, Wojick utilizza come esempio “l’ambizioso obiettivo del New Jersey di 11.000 MW di capacità eolica offshore”. “Il calcolo costi-benefici di fantasia è volutamente semplice, come segue. Supponiamo un fattore di capacità costante del 40% e una durata del generatore di 20 anni, entrambi comunemente usati. Ci sono 8.760 ore in un anno, quindi il 40% di 20 anni è di circa 70.000 ore”, spiega Wojick, arrotondando. “Così i nostri 11.000 MW generano circa 770.000.000 MWh nel corso della loro vita. Il fattore di emissione standard di CO 2 dal gas è di circa 0,5 tonnellate per MWh. Questo ci dà un totale di fantasia di 385.000.000 di tonnellate di emissioni di CO 2 evitate. Dato il nostro costo diretto precedentemente stimato di 100.000.000.000 dollari, otteniamo un costo per le emissioni evitate di circa 260 dollari per tonnellata”, continua Wojick.

“Il costo sociale del carbonio (SCC) ufficiale dell’amministrazione Biden è di soli 51 dollari, il che fa sì che l’eolico offshore costi oltre cinque volte i vantaggi per il caso di fantasia. Si noti che questo SCC include i fantomatici danni in tutto il mondo. I danni solo in America danno un SCC di soli 7 dollari per tonnellata, nel qual caso i costi sono 37 volte i benefici. Quindi anche nel caso di fantasia, i costi sono almeno quattro volte i benefici, rendendo l’eolico offshore un pessimo modo per ridurre le emissioni”, sottolinea Wojick.

Senza considerare “i danni ambientali e gli aumenti dei costi che sono destinati a verificarsi, prendiamo semplicemente in considerazione il fatto che la riduzione di CO 2 non sarà neanche lontanamente grande come presuppone il caso di fantasia. L’intermittenza dell’energia eolica riduce notevolmente l’efficienza dei generatori di riserva alimentati a gas. Cioè, per generare la stessa quantità di elettricità è necessario bruciare molto più gas. Ciò significa che l’energia eolica non ridurrà di molto le emissioni. Supponiamo che la riduzione di CO 2 sia solo il 20% del caso di fantasia. Ciò comporta un costo per tonnellata di 1300 dollari, che è circa 26 volte i benefici del SCC globali di 51 dollari e ben 186 volte i 7 dollari statunitensi”, sostiene l’analista.

“Pertanto, supponendo che l’SCC sia reale, l’eolico offshore è un modo terribile per ridurre le emissioni di CO 2 . Il costo dell’eolico offshore sarà enormemente superiore ai benefici. Un’analisi più complessa potrebbe, e dovrebbe, essere fatta, ma non farebbe che peggiorare questi brutti numeri. E ovviamente il costo sociale del carbonio è di per sé una falsa affermazione. Non ci sono prove che le nostre emissioni stiano causando danni reali. In tal caso, è tutto un costo senza vantaggi, quindi semplicemente non c’è alcuna possibile giustificazione per lo sviluppo distruttivo dell’eolico offshore”, conclude il Dott. David Wojick.