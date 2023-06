Ordini di aerei da record per l’India: “il Paese resiste alla follia climatica”

MeteoWeb

“La compagnia low-cost indiana IndiGo ha recentemente fatto notizia con il suo ordine record di aerei passeggeri Airbus. L’accordo, del valore stimato di 50 miliardi di dollari, è il più grande ordine singolo nella storia di Airbus. Sebbene l’ordine per 500 aeromobili A320neo sia un grande colpo per Airbus, viene definito una “battuta d’arresto” per l’azione per il clima. Vale la pena notare che Air India, un altro grande vettore, ha recentemente effettuato ordini per un totale di 70 miliardi di dollari di valore al dettaglio per 470 velivoli da Airbus e Boeing, inclusi 70 modelli a doppio corridoio”. È quanto scrive Vijay Jayaraj, ricercatore associato presso la CO 2 Coalition (Arlington, Virginia). Jayaraj ha conseguito un master in scienze ambientali presso l’Università dell’East Anglia, nel Regno Unito, e risiede in India.

“Questi ordini da IndiGo e Air India per 970 nuovi aerei sono segni del crescente potere economico dell’India e dell’ascesa della classe media. I viaggi aerei sono strettamente associati alla crescita economica e questi ordini contribuiranno a soddisfare la crescente domanda del subcontinente. Tuttavia, gli ordini sono un altro esempio di potenze economiche emergenti come l’India e la Cina che resistono apertamente alla follia climatica globale e alle sue richieste di ridurre le emissioni di combustibili fossili”, sostiene Jayaraj.

Industria aeronautica ed emissioni

“L’International Air Transport Association (IATA) ha fissato numerosi obiettivi per ridurre le emissioni di carbonio entro il 2050. Secondo IATA, “al 77° meeting annuale IATA a Boston, USA, il 4 ottobre 2021, è stata approvata una risoluzione dalle compagnie aeree membri IATA che si impegnano a raggiungere zero emissioni nette di carbonio dalle loro operazioni entro il 2050”. Il raggiungimento di questo obiettivo richiederà una significativa riduzione delle emissioni”, spiega Jayaraj.

“Non è chiaro se il nuovo accordo aereo di IndiGo contribuirà a raggiungere gli obiettivi di emissioni della IATA. L’A320neo è più efficiente nei consumi rispetto ai modelli precedenti, ma produce comunque emissioni significative. Secondo Airbus, l’A320neo emette il 20% in meno di CO 2 rispetto all’A320ceo, il suo predecessore. Tuttavia, ciò significa comunque che ogni A320neo emetterà circa 100 tonnellate di CO 2 all’anno. Si tratta di circa 50.000 tonnellate di nuove emissioni all’anno in aggiunta alle emissioni della grande flotta esistente di IndiGo. È molto più di zero, netto o meno”, commenta ancora il ricercatore.

“Accordo di Parigi e Net Zero sono privi di significato”

“Numerosi leader nazionali hanno fissato obiettivi ambiziosi per ridurre le emissioni di gas serra, che sostengono invertiranno un modesto riscaldamento del clima che ritengono irrazionalmente pericoloso. L’Accordo di Parigi, ad esempio, prevede che le emissioni globali raggiungano il picco entro il 2030 e raggiungano uno zero netto mal definito entro il 2050. L’accordo non fornisce alcun modo ragionevole per raggiungere l’obiettivo né una ragione scientificamente valida per farlo”, sostiene Jayaraj.

“I firmatari dell’Accordo di Parigi includono India e Francia, Paesi di origine rispettivamente degli acquirenti di aeromobili e di Airbus. L’India è già il terzo emettitore mondiale di gas serra e il suo settore dell’aviazione è uno dei più in rapida crescita al mondo. Con una popolazione in aumento già a 1,4 miliardi, il governo è sotto pressione per fornire viaggi aerei a prezzi accessibili ai cittadini. Di conseguenza, è improbabile limitare i viaggi, anche se tali misure sono necessarie per ridurre le emissioni”, continua il ricercatore.

“La Francia ha adottato un approccio diverso al problema del cambiamento climatico, vietando i voli a corto raggio all’interno del Paese per ridurre le emissioni. Il nuovo disegno di legge vieta i voli quando è disponibile un viaggio in treno di 2,5 ore o meno. La legge è stata accolta con reazioni contrastanti, con gli ambientalisti che si sono lamentati del fatto che non si spinge abbastanza lontano. Ora, la Francia ha permesso ad Airbus di ottenere ordini da record assoluti da IndiGo. È abbastanza difficile capire perché la Francia impedisca ai propri cittadini di volare ma approvi la produzione di aerei per voli a corto raggio in India”, commenta ancora Jayaraj.

“L’incongruenza della Francia – sede della firma dell’Accordo di Parigi – che consente enormi ordini di aeromobili da Paesi ad alte emissioni illustra la continua divergenza dalla realtà dei sostenitori delle emissioni zero. I Paesi in via di sviluppo continueranno a sfidare gli obiettivi climatici internazionali man mano che diventeranno più consapevoli nell’affrontare le preoccupazioni economiche”, conclude Vijay Jayaraj.