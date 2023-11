Emergenza incendi in Bolivia: bruciati oltre due milioni di ettari

MeteoWeb

Il governo della provincia boliviana di Beni ha dichiarato lo stato di disastro per l’alto numero di incendi “incontrollabili” che si stanno sviluppando nel pieno di una stagione di siccità. Le fiamme avrebbero sin qui bruciato oltre due milioni di ettari di terreno, ha detto il Governatore, Alejandro Urzeta, denunciando l’impossibilità di far fronte all’emergenza con i soli mezzi della regione. Il Presidente della Bolivia, Luis Arce, ha garantito il massimo impegno del governo centrale. “Non risparmieremo sforzi né risorse per combattere gli incendi e dare assistenza alle nostre famiglie”, ha scritto il Capo di Stato, annunciando un primo invio di quattro tonnellate di aiuti umanitari e la mobilitazione di 140 Vigili del Fuoco forestali.