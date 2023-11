Energia, nucleare fondamentale per lo sviluppo futuro del Paese

MeteoWeb

Il nucleare come strumento di indipendenza energetica ma anche di sviluppo economico. Questo il tema al centro del dibattito Indipendenza energetica, il ruolo del nucleare, inserito all’interno della XXI edizione di Italia Direzione Nord, intitolata “Riflessioni sulla Leadership” in corso al Palazzo delle Stelline a Milano dove sono stati presentati i dati di Analisi di impatto economico sul nucleare a cura di OpenEconomics alla presenza di Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Stefano Monti, Presidente Associazione Italiana Nucleare; Luca Squeri, Segretario della X Commissione presso la Camera dei Deputati; Riccardo Casale, Amministratore Delegato Ansaldo Nucleare; Nicola Lanzetta, Direttore Italia Enel; Nicola Monti, Amministratore Delegato Edison; Elisabeth Rizzotti, COO newcleo.

Il primo a introdurre il tema dal palco è il vicepremier Matteo Salvini: “non mi spaventa la polemica quando in ballo c’è il futuro del Paese. Conto di fare il ministro sulla base dei numeri, non dell’ideologia. La Commissione Europea ha riconosciuto il nucleare come fonte energetica virtuosa, tanto da inserirla tra le fonti finanziabili nella tassonomia. Non si capisce perché per l’Italia Bruxelles abbia ragione sulle auto elettriche, che ribadisco essere una fesseria, e non sul nucleare“. Sullo sciopero dei trasporti ha poi precisato: “lungi da me mettere in discussione il diritto allo sciopero, però come deve essere costituzionalmente garantito il diritto allo sciopero per una minoranza, deve essere ugualmente garantito il diritto alla mobilità, al lavoro, allo studio e alla salute” e aggiunge: “farò anche per venerdì 15 dicembre quello che la legge e la mia coscienza mi impongono di fare, garantire il diritto di sciopero per chiunque ritenga di farlo, ma anche garantire il diritto alla mobilità per decine di milioni di italiani”.

Nicola Monti, Amministratore Delegato Edison, parla di una percezione differente del tema nucleare nelle nuove generazioni: “abbiamo fatto dei sondaggi per capire l’atteggiamento degli italiani nei confronti del nucleare e abbiamo visto che progressivamente negli ultimi 12 mesi l’opinione pubblica ha cominciato a spostarsi su maggioranza relativa a favore, soprattutto i giovani dai 18 ai 35 anni”. Nicola Lanzetta, Direttore Italia Enel, precisa: “il nucleare sarà indispensabile, anche perché è in completa evoluzione e vogliamo che la tecnologia vada avanti su questo binario”. Elisabeth Rizzotti, COO newcleo, parla di alcune delle specificità dei reattori di quarta generazione: “hanno delle caratteristiche fisiche compatte e una sicurezza intrinseca: anche in caso di perdita di controllo il reattore si ferma. Sono anche veloci e produrranno scorie in quantità minore”. Riccardo Casale, Amministratore Delegato Ansaldo Nucleare, non usa mezzi termini: “bisogna pensare a quello che serve per poter realizzare questi impianti nei nostri Paesi, gli altri si sono già mossi. L’Italia o rientra nel futuro oppure l’industria manifatturiera e le famiglie pagheranno un prezzo che sarà difficile da valutare nella sua gravità”. Stefano Monti, Presidente Associazione Italiana Nucleare, sottolinea come non esista all’estero programma nucleare senza supporto governativo e noi dobbiamo fare ugualmente: “in Italia esiste già una filiera nucleare con realizzazioni all’estero e questa supply chain è pronta e può essere al pari del livello europeo più avanzato”.

Luca Squeri, Segretario della X Commissione presso la Camera dei Deputati aggiunge: “in Italia se si vuole fare un percorso di decarbonizzazione il nucleare è indispensabile, mi stupisco che gli ambientalisti siano contrari, evidentemente per infantilismo. Serve un’implementazione a tutto tondo di tutte le fonti rinnovabili, pensiamo anche alle bioenergie, che sono una fonte presente in Europa e in Italia anche questo sarà da tenere in considerazione”.