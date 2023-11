Eruzione in Islanda: il magma è “molto vicino” alla superficie, “fiato sospeso nei prossimi giorni”

MeteoWeb

Il magma potrebbe essersi fatto strada molto in alto nella crosta terrestre, secondo l’Icelandic Meteorological Office (IMO), secondo cui che le persone dovranno “aspettare con il fiato sospeso nei prossimi giorni” per vedere come evolverà la situazione. “Anche se c’è ancora flusso di magma nel tunnel, e anche se i nostri dati e modelli lo mostrano, questa probabilità è imminente, e non ci resta che aspettare col fiato sospeso nei prossimi giorni per vedere cosa accadrà,” ha affermato Kristín Jónsdóttir, capo dipartimento dell’IMO. L’esperta ha affermato che la diminuzione dell’attività sismica nelle ultime 24 ore potrebbe essere un segno che il magma ha raggiunto un livello molto alto nella crosta terrestre, aggiungendo che lo scenario non è diverso da quello osservato durante una precedente eruzione nel 2021.

Gli esperti hanno affermato che è stato rilevato gas magmatico a Svartsengi, segnalando un’imminente eruzione del vulcano Fagradalsfjall nei prossimi giorni, con la città di Grindavik più a rischio. “Si ritiene che Hagafell sia un luogo privilegiato per un’eruzione,” è stato sottolineato. Molti esperti ora temono che un’eruzione sia una questione di “quando”, non “se”.

Le strade si fratturano a Grindavik, misure di protezione per centrale elettrica di Svartsengi

Mentre le strade di Grindavik si aprono e si fratturano sempre più e in più punti, le autorità islandesi hanno ordinato la costruzione di difese attorno alla centrale elettrica di Svartsengi per proteggerla dalle colate di lava in caso di eruzione vulcanica nei pressi dell’area. La costruzione è iniziata il 14 novembre per stabilire al più presto una “linea di difesa di base” per proteggere l’impianto.

Il terreno intorno alla centrale elettrica si sta sollevando

Il terreno intorno alla centrale elettrica di Svartsengi, situata a circa 4 km dalla città di Grindavik, si sta sollevando molto più velocemente di quanto non accaduto prima dei terremoti, ha riferito il vulcanologo Þorvald Þórðarson. “Il flusso di magma in questa camera, che si trova a una profondità di 4,5 km, è da 8 a 10 volte superiore a quello di cui si parlava prima del 10 novembre,” ha spiegato a Island Monitor. “Allora erano dai 5 ai 7 metri cubi al secondo, ma ora sono circa 50 metri cubi al secondo,” ha aggiunto. “La zona si sta sollevando molto più velocemente ora. Ciò avviene contemporaneamente perché il magma crea spazio e quindi solleva la superficie della terra“.

Islanda, l’eruzione come una “lattina di bevanda gassata”

Il vulcano vicino all'eruzione in Islanda potrebbe eruttare come una "lattina di bevanda gassata".

Il magma si sta formando sotto l’Islanda e Margaret Hartley, docente di scienze della Terra presso l’Università di Manchester, ha affermato che un’eruzione è una questione di quando, non se. “Penso che avrà luogo un’eruzione, ma la grande domanda è quando ciò potrebbe accadere,” ha dichiarato a Live Science. Un’eruzione dovrebbe avere luogo quando si aprirà una frattura che collega il dicco di magma alla superficie terrestre.

I residenti sanno che dovranno affrontare mesi lontani da casa

Le autorità hanno avvertito che gli sfollati potrebbero non tornare a casa per mesi. L’IMO ha affermato che il probabile luogo dell’eruzione si trova vicino alla città di Grindavik, che è stata evacuata a causa di una serie di terremoti che hanno scosso i residenti e le loro case. L’entità dei danni alle condutture e alle case non è ancora nota poiché il tunnel del magma continua a devastare la città islandese.

Nessun Paese è più preparato dell’Islanda per affrontare l’eruzione

Nessun altro Paese è meglio preparato dell’Islanda per le eruzioni vulcaniche e altri disastri naturali, ha affermato il primo ministro Katrin Jakobsdottir. “Abbiamo una lunga esperienza nella gestione delle eruzioni vulcaniche,” ha sottolineato. “Sappiamo che non è necessariamente una decisione saggia costruire, ad esempio, meccanismi di difesa quando si ha una così grande incertezza su dove possa verificarsi un’eruzione“. “La nostra priorità principale è davvero accogliere queste persone, garantire che abbiano salari adeguati e trovare loro un alloggio adeguato per le prossime settimane o mesi“. “Abbiamo proposto un disegno di legge al Parlamento per garantire gli stipendi per i prossimi tre mesi. E stiamo lavorando il più velocemente possibile per garantire alloggi adeguati“.