Etna, che spettacolo! Tanta neve in quota dopo il maltempo della notte

E’ scesa fino ai 2.200 metri la neve sull’Etna questa notte, per la prima volta in stagione così in basso alla seconda nevicata stagionale assoluta dopo quella, ad altissima quota, del 17 ottobre scorso. Ai 1.920 metri del Rifugio Sapienza (Etna Sud) la temperatura minima è scesa a +2,9°C con 16mm di pioggia accumulati nella notte. L’abbondanza delle precipitazioni ha determinato neve copiosa in quota, e stamani con le ampie schiarite il panorama dello Stretto è finalmente sovrastato dall’Etna innevato, com’è consuetudine per la stagione.

A Catania e sulla costa le piogge sono state più modeste (tra 6 e 8mm) ma le temperature minime sono piombate su valori finalmente autunnali raggiungendo i +12°C e +13°C in base alle varie zone della città.

