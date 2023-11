Freddo e neve nel Regno Unito: record per la notte più fredda degli ultimi 13 anni, allarme ghiaccio | FOTO

MeteoWeb

Con il Regno Unito esposto all’aria fredda proveniente dalla Scandinavia, il clima diventerà molto più freddo per il resto di questa settimana e l’inizio della prossima, con temperature diurne che faticano a raggiungere la doppia cifra e temperature notturne che scendono ben al di sotto dello zero in gran parte del Paese. Mercoledì 29 novembre, in alcune parti del Regno Unito si è vissuta la notte di novembre più fredda dal 2010. Ad Aonach Mor, nelle Highlands scozzesi, la temperatura era di -8°C. A Prestwick, nell’Ayrshire, la temperatura notturna è scesa a -5,5°C; -6,1°C nella città di Keswick, in Cumbria. Nella notte tra martedì e mercoledì mattina, alcune delle località più fredde sono state: Bridgefoot, in Cumbria -7,2°C, Tyndrum a Crianlarich -5,8°C, Hawarden nel Flintshire -3°C, Aldergrove, contea di Antrim, -2,9°C.

Nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 novembre, le temperature notturne sono scese fino a -6,6°C nel villaggio di Santon Downham, nel Suffolk, nell’Inghilterra orientale, e nella maggior parte delle località si sono registrati valori compresi tra -2°C e -5°C. Registrate anche minime di -6,1°C nel villaggio di Benson nell’Oxfordshire, -5,4°C nella zona di Cairnwell nelle Highlands, e -3,1°C a Castlederg, nella contea di Tyrone.

In genere, le temperature di novembre sono comprese tra +6°C e +10°C, rendendo questo periodo particolarmente fuori stagione. E si prevede che il freddo continui almeno per diversi giorni, con temperature diurne comprese tra +1 e +6°C, ma in alcune aree non supereranno lo zero per tutto il giorno. Venerdì 1 dicembre è prevista la notte più fredda, quando le temperature potrebbero scendere fino a -9°C. Londra dovrebbe toccare il record stagionale di -3°C.

Neve

Oggi sono attesi circa 10cm di neve in parti del Regno Unito. La neve è caduta in tutta la Scozia e nell’Inghilterra orientale, fino al Norfolk. Ad Aviemore, nelle Highlands scozzesi, ci sono 5cm di neve. Questa mattina, la neve si è accumulata a Leeds, York e in alcune parti di Bradford, nel West Yorkshire. Neve anche in Cornovaglia, dove le condizioni invernali stanno causando il caos sulle strade: secondo quanto riportato dai media locali, si sono verificati incidenti e ritardi. Oltre 40 scuole in Cornovaglia sono chiuse oggi o hanno aperto in ritardo a causa delle condizioni pericolose che si stanno diffondendo in tutto il Paese. Oggi, un portavoce del Cornwall Council ha detto di aver attivato un protocollo di emergenza in caso di maltempo per fornire alloggi di emergenza alle persone senza tetto.

Anche a Durham, nel nord-est dell’Inghilterra, ci sono stati incidenti stradali a causa della neve. La Polizia di Durham ha detto che la prima grande nevicata dell’inverno ha “portato le strade a essere coperte di neve”. “Abbiamo già avuto segnalazioni di collisioni a causa del maltempo”, hanno detto le forze dell’ordine.

La nebbia gelata sta rendendo insidiosi i viaggi in alcune parti delle Midlands, nel nord-ovest dell’Inghilterra e nell’Irlanda del Nord, e potrebbe svilupparsi altrove. Le ferrovie dell’East Midlands hanno affermato che i passeggeri dovrebbero aspettarsi cancellazioni con breve preavviso e ritardi fino a 45 minuti a causa della carenza di treni.

Allerte

Il Met Office ha emesso allerte meteo per neve e ghiaccio per la Scozia orientale e l’Inghilterra nordorientale fino al North Yorkshire, e nel sud-ovest dell’Inghilterra, così come per gran parte dell’Irlanda del Nord. L’allerta neve e ghiaccio è stata estesa fino a venerdì mattina per gran parte della costa orientale del Regno Unito.

A Londra, il sindaco Sadiq Khan ha attivato un “protocollo di emergenza maltempo”, ossia misure progettate per proteggere le persone senza fissa dimora, con le temperature che dovrebbero scendere sotto lo zero durante la notte. Separatamente, la UK Health Security Agency ha emesso un allarme di colore giallo ambra per il settore sanitario nelle regioni settentrionali dell’Inghilterra, il che significa che “sono probabili impatti significativi”.

Ancora freddo la prossima settimana

Sembra probabile che il regime freddo continui anche la prossima settimana, con una buona dose di tempo soleggiato e asciutto per molti nel Regno Unito. Restano comunque possibili dei rovesci, soprattutto nelle zone costiere orientali, che a tratti potrebbero essere invernali.

Ma il freddo di novembre si fa sentire ben oltre il Regno Unito, con gran parte dell’Europa che trema per l’aria fredda proveniente dall’Artico. Record in Danimarca per la notte più fredda degli ultimi 30 anni, mentre la capitale Copenaghen ha battuto un record di 104 anni fa.

Nelle Alpi, le stazioni sciistiche ricevono abbondanti nevicate in vista della stagione invernale. E nei prossimi cinque giorni, le Alpi potrebbero ricevere altri 1,5 metri di neve.