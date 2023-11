Allerta Meteo, sabato 2 dicembre nevicata EPOCALE tra Italia, Austria, Slovenia e Croazia

MeteoWeb

Le Alpi stanno vivendo una stagione eccezionale in termini di neve: già l’autunno è stato tra i più nevosi degli ultimi anni, ma saranno soprattutto i prossimi giorni a rendere straordinario l’innevamento sull’arco alpino. Uno scenario che stronca ogni possibile rischio di siccità per tutta la prossima stagione primaverile-estiva (2024), e aiuta i ghiacciai alpini ad una sempre più tenace resistenza rispetto al riscaldamento globale. Già nelle prossime ore, in modo particolare nel corso della giornata di giovedì 30 novembre, una grande nevicata interesserà tutto l’arco alpino fino a quote molto basse: in Svizzera nevicherà copiosamente su tutto il territorio nazionale.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli, però, prospettano uno scenario ancor più nevoso per i giorni successivi: continuerà a nevicare copiosamente venerdì 1 dicembre, ma la giornata clou sarà quella di sabato 2 quando una profonda e violenta perturbazione determinerà precipitazioni eccezionali sull’arco alpino centro/orientale, tra Italia, Austria e Slovenia, in estensione alla Croazia settentrionale tra sabato sera e domenica 3 dicembre.

Questa configurazione determinerà un’eccezionale nevicata su tutto il comparto alpino orientale, fino a quote molto basse e volentieri fino al fondovalle. Le zone più colpite saranno quelle austriache, slovene ma anche nell’Italia nord/orientale, in modo particolare sul Trentino Alto Adige, in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. In Austria e Slovenia avremo località letteralmente seppellite da una nevicata storica, ma anche al Nord/Est del nostro Paese la neve sarà copiosissima così come nell’estremo nord della Croazia.

