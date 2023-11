Allerta Meteo, conferme sulla nevicata EPOCALE di sabato tra Italia, Austria, Slovenia e Croazia: le MAPPE

MeteoWeb

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici confermano la previsione della nevicata epocale in arrivo sabato 2 dicembre sul settore alpino centro/orientale, tra Italia, Austria, Slovenia e Croazia. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli evidenziano la profondità di una perturbazione che scenderà sotto i 995hPa di bassa pressione scaricando al suolo enormi quantitativi di precipitazione, che sarà liquida a valle (pioggia) e solida in quota (neve).

L’Italia è pienamente coinvolta in questo scenario estremo: nevicherà copiosamente su tutte le Alpi centro/orientali, quindi in Valtellina, in Alto Adige, sulle Dolomiti, in Friuli Venezia Giulia. La quota neve inizialmente, venerdì sera, salirà fino a 1.600/1.800 metri di altitudine, ma sabato crollerà fino a 300-400 metri entro sera. Le precipitazioni saranno davvero eccezionali, con oltre un metro di neve fresca al punto che è alto il rischio di valanghe, come oggi ha spiegato ai microfoni di MeteoWeb il meteorologo dell’Aeronautica Militare Francesco Sudati.

Nella notte tra venerdì e sabato il ciclone sarà posizionato proprio nel cuore della pianura Padana, alimentando fenomeni di maltempo estremo su tutto il Centro/Nord:

Nel corso della giornata di sabato la tempesta si approfondirà ulteriormente in loco, senza spostarsi in modo significativo dalla pianura Padana, provocando così una certa persistenza delle precipitazioni nelle stesse aree per molte ore consecutive, senza sosta:

La grande nevicata inizierà già nel pomeriggio di venerdì 1 dicembre, coinvolgendo tutta l’Austria oltre ad ampi settori della Svizzera e alla Repubblica Ceca:

Il clou delle precipitazioni sarà nella notte-mattinata di sabato 2 dicembre, con accumuli impressionanti in Austria ma anche al Nord/Est dell’Italia tra la Lombardia nord/orientale, l’Alto Adige, il Trentino, il Veneto nord/orientale e il Friuli Venezia Giulia. Anche in Slovenia la neve inizierà a fare sul serio in questa fase:

Nel pomeriggio-sera di sabato la nevicata si concentrerà sulla Slovenia, estendendosi anche a Croazia, Ungheria, Slovacchia ed Ucraina occidentale. Tornerà la neve anche sull’Appennino tosco/emiliano, dopo le piogge torrenziali di queste ore:

Massima attenzione alle conseguenze di questa grande nevicata, che tra l’altro colpirà zone già sommerse da nevicate copiose negli ultimi giorni.

