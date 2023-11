Allerta Meteo, forte maltempo e temperature in rapido aumento: rischio alluvione tra Emilia, Liguria e Toscana

MeteoWeb

L’Italia sta vivendo una situazione meteorologica molto particolare: un flusso caldo prefrontale risale dal Mediterraneo centrale provocando un forte aumento delle temperature in tutto il Paese, e il concomitante maltempo dovuto al fronte caldo sulle Regioni del Nord. Il cuscinetto freddo mantiene molto basse le temperature in pianura Padana, con nevicate a bassa quota e il pericolosissimo fenomeno del gelicidio. Lo sbalzo termico è particolarmente significativo in montagna, dove i rilievi sono maggiormente esposti ai cambiamenti d’aria: i dati che arrivano dall’Appennino tosco/emiliano, la “porta” del libeccio caldo sul Nord Italia, sono davvero impressionanti.

Da questa mattina, infatti, piove a dirotto su tutto il versante montuoso esposto al Tirreno con un rapidissimo aumento termico. Sono caduti ben 126mm di pioggia sul Monte Gomito, dove la temperatura è – mentre scriviamo – di +4°C dopo una minima di -3,3°C; sono caduti 123mm di pioggia al Lago Scaffaiolo, dove abbiamo +5°C dopo una minima di -2,5°C; sono caduti 78mm di pioggia al Rifugio Rossi sulle Alpi Apuane, dove abbiamo +6°C dopo una minima di -1,5°C. L’aumento delle temperature è particolarmente rapido in tutto il Paese, ma più significativo al Sud dove abbiamo +24°C a Palermo e Termoli, +22°C a Siracusa, +21°C a Catania, Cagliari, Reggio Calabria e Olbia, +20°C a Pescara.

Domani, venerdì 1 dicembre, farà ancora più caldo in tutto il Centro/Sud con picchi di addirittura +28°C in Sicilia e valori diffusamente superiori ai +25°C anche nelle Regioni adriatiche come Marche, Abruzzo e Molise. Eloquenti le mappe con le temperature massime previste per oggi e per domani dal modello Moloch dell’ISAC-CNR:

L’elemento più preoccupante per le prossime ore, però, è il forte maltempo. Le precipitazioni si intensificheranno nel pomeriggio-sera soprattutto per l’effetto stau tra Liguria orientale, alta Toscana ed entroterra emiliano. In queste zone potranno cadere oltre 400mm di pioggia tra oggi e domani, con pesanti ripercussioni su tutti i corsi d’acqua dell’area. L’aumento delle temperature, inoltre, porterà al rapido scioglimento di tutta la neve presente anche ad alta quota, andando ulteriormente ad ingrossare fiumi e corsi d’acqua che supereranno i livelli di guardia. Massima attenzione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione: