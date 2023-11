Bufera di neve imbianca Aosta, la Dama Bianca abbraccia la città | FOTO

MeteoWeb

Come largamente previsto, la Valle d’Aosta si è svegliata oggi, giovedì 30 novembre, sotto un manto di neve. I primi fiocchi hanno cominciato a cadere durante la notte, imbiancando abbondantemente anche il centro della città di Aosta. Attualmente, il traforo del Gran San Bernardo è chiuso al traffico dei mezzi pesanti.

La polizia stradale è in contatto con i gestori autostradali per monitorare la situazione, soprattutto visto che nelle prossime ore è prevista ”pioggia ghiacciata” che potrebbe creare problemi al traffico. Il bollettino meteorologico del Centro Funzionale prevede per oggi “un graduale esaurimento delle precipitazioni a partire dalla fine della mattina, iniziando dal sud-est, con precipitazioni persistenti per la serata e la notte nella parte occidentale e sulla dorsale Nord/Ovest“.

