Risveglio magico al Nord: tanta neve imbianca Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige | FOTO

Oggi l’Italia sarà colpita da un’altra intensa ondata di maltempo: forti piogge e temporali stanno risalendo l’area Tirrenica verso il Nord/Ovest, estendendosi a tutto il Nord e alle Regioni tirreniche del Centro nel corso della giornata. Al Sud il libeccio farà aumentare le temperature, ma al Nord persisterà il freddo intenso tanto che la neve cadrà copiosa fino a bassa quota. Una vasta area al confine tra Valle d’Aosta, Svizzera e Francia sarà seppellita dalla coltre bianca, ma nevicherà copiosamente su tutta la Svizzera e su gran parte dell’arco alpino. In Italia le abbondanti nevicate si stanno concentrando tra Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige: nella gallery le immagini in aggiornamento.

Nevica anche sull’autostrada del Brennero: verso Sud tra San Michele all’Adige e Ala, in direzione nord tra Vipiteno e il confine di Stato. Come da Piano neve, i mezzi con le pale di A22 sono già entrati in azione per gestire le operazioni di pulizia e distribuzione dei fondenti salini anti-ghiaccio.

Nevica su tutto il Trentino, anche a quote basse. Imbiancate anche Trento e Rovereto. Le precipitazioni sono iniziate nella notte, con più forza nel settore occidentale. In particolare in val Rendena e val di Non. La quota neve è prevista attorno ai 400 metri sui settori meridionali più aperti mentre altrove la neve potrà scendere anche a fondovalle specie dove ristagnerà aria asciutta e fredda, ha reso noto la Provincia di Trento. Dalle ore centrali di oggi fino alla sera di domani la quota neve si alzerà fino a 2.300 metri a sud e oltre i 1.700-2.000 metri a nord. La fase con precipitazioni più intense è attesa al pomeriggio-sera di domani ma con una quota neve molto alta specie a sud. Sabato intensi flussi settentrionali apporteranno aria via via più fredda e, specie al mattino, saranno possibili locali rovesci con quota neve in calo. Dal pomeriggio-sera di sabato la diminuzione delle temperature favorirà la formazione di ghiaccio sulle strade che non si saranno asciugate o dove sarà presente neve bagnata.

