La neve ammanta il Piemonte, paesaggi incantati alla Cascata di Noasca e verso Ceresole Reale | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Imbiancate le montagne del Piemonte, con qualche fiocco di neve sceso anche in alcune zone della collina di Torino, come a Superga. Sono davvero suggestive le immagini che arrivano dalla Cascata di Noasca e dalla strada che porta a Ceresole Reale (gallery in alto), in Valle Orco (TO). La presenza di una vasta area depressionaria sul Mar Baltico convoglia flussi umidi sudoccidentali in quota e alimenta nubi diffuse sul Piemonte e precipitazioni sui settori montani, spiega Arpa regionale. Domani la saccatura discenderà verso la Francia mantenendo condizioni perturbate sulla regione e precipitazioni più diffuse sui settori montani occidentali e meridionali.

Tanta neve in Piemonte, le immagini lungo la strada verso Ceresole

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: