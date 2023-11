Prime gelate al Sud: la Murgia Barese e Piazza Armerina scendono sotto zero | FOTO

MeteoWeb

L’irruzione artica del weekend ha fatto piombare l’Italia improvvisamente in inverno, portando le prime gelate della stagione, non solo al Nord ma anche sulle regioni del Sud. È il caso della Murgia Barese, che ha vissuto la prima vera notte gelida. Dopo la pioggia di sabato 25 novembre e la prima neve caduta nella serata di sabato e nella notte di domenica, la Murgia è precipitata sotto zero questa notte. Il cielo terso e l’assenza di vento hanno contribuito a rendere il paesaggio gelido del mattino quasi polare, ci segnala il nostro lettore Franco Labarile. Le foto della gallery scorrevole in alto, che Labarile ci invia da Santeramo in Colle, mostrano le estese gelate notturne e l’acqua piovana trasformata in lastre di ghiaccio.

Le gelate sono arrivate anche in Sicilia. Per esempio, Piazza Armerina, località dell’Ennese a circa 700 metri di quota, ha registrato una temperatura minima di +1°C. Nella zona nord della città, la temperatura è crollata sotto zero, ci segnala David Cartarrasa.

