Germania, tribunale ritiene illegale la politica climatica del governo e ordina un’azione di emergenza

MeteoWeb

Un tribunale tedesco ha ritenuto illegale su diversi punti la politica del governo volta a mitigare il cambiamento climatico e ha ordinato a Berlino di intraprendere azioni di emergenza. Il Tribunale amministrativo superiore di Berlino-Brandeburgo ha affermato che l’azione del governo sui trasporti e sull’edilizia abitativa non è stata all’altezza di una legge che fissa limiti massimi per le emissioni di carbonio per i singoli settori. Secondo la sentenza, Berlino dovrà presentare programmi di emergenza per riportare la sua politica in materia di trasporti e alloggi in linea con l’attuale legge sulla protezione del clima dal 2024 al 2030.

Il Ministero del clima, guidato dal vicecancelliere dei Verdi Robert Habeck, ha preso atto della decisione e valuterà i dettagli per vedere come procedere, ha detto a Reuters un portavoce del Ministero. “Esamineremo come procedere una volta che avremo le ragioni della sentenza. Naturalmente, questo includerà anche l’esame delle misure che rendono giustizia alla sentenza della corte”, ha detto in una nota il Ministero per l’edilizia.

Con la sua sentenza il tribunale regionale ha accolto le denunce delle associazioni ambientaliste BUND e Deutsche Umwelthilfe (DUH), lasciando però aperta la possibilità di ricorso.