Incendi Piemonte, bruciano i boschi intorno ad Albo di Mergozzo

MeteoWeb

Bruciano dal primo pomeriggio di oggi i boschi in località Albo di Mergozzo, in provincia del Verbano Cusio Ossola. Sul posto i Vigili del Fuoco e diverse squadre dei volontari Aib, con i Carabinieri forestali che devono accertare le cause. Sembra che l’incendio sia partito accidentalmente da un rogo di foglie secche di cui è stato perso il controllo. Le fiamme hanno così risalito il versante montano in un punto non facile su cui intervenire, molto vicino alle abitazioni del borgo. Al momento la situazione è sotto controllo. L’area è in fase di bonifica, ma verrà monitorata per tutta la notte.