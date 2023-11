Grosso incendio in un deposito di gomme a Empoli: 8 persone in ospedale, “chiudete le finestre” | FOTO

MeteoWeb

Otto persone sono rimaste intossicate a seguito di un incendio scoppiato oggi a Empoli (Firenze) in un’azienda di pneumatici in via Lucchese. Le persone coinvolte sono state trasportate dalla centrale 118 Pistoia-Empoli in codice di urgenza giallo all’ospedale San Giuseppe di Empoli. L’incendio ha coinvolto un capannone della fabbrica Pas – Centro Pneumatici, estendendosi poi all’azienda accanto, Time Net. Sul posto stanno operando circa 15 mezzi dei Vigili del Fuoco da Prato, Pisa, oltre che mezzi da Firenze e Empoli. I pompieri stanno lavorando per contenere l’incendio che al momento è tenuto sotto controllo. In corso le operazioni di spegnimento a cui seguiranno lo smassamento e la bonifica.

Molte segnalazioni sono arrivate dagli abitanti alla sala operativa del 115 per una grande nuvola di fumo nero visibile a distanza. Il sindaco Brenda Barnini, recatasi sul posto, ha chiesto ai cittadini di “tenere chiuse le finestre per precauzione” e “non esporsi ai fiumi”. Secondo l’ordinanza emessa, in via cautelativa, fino a nuove disposizioni: per un raggio di 2km dalla localizzazione dell’incendio e con particolare riferimento agli abitati di Pagnana, Marcignana, Avane, Terrafino, Santa Maria, è disposto il divieto di raccolta e di consumo di prodotti ortofrutticoli dei terreni circostanti all’area interessata dall’incendio del punto vendita; il divieto di pascolo e razzolamelo degli animali da cortile e d’affezione e divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell’area interessata dall’incendio; inoltre, si invita la cittadinanza tutta, ad evitare spostamenti e frequentazioni dell’area interessata dall’incendio, se non per ragioni strettamente necessarie ed urgenti.

La viabilità in entrata e uscita da via Lucchese da Empoli verso Marcignana e da Marcignana verso Empoli è interrotta per agevolare i soccorsi.