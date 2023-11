Maltempo, le inondazioni nel sud del Brasile viste dallo spazio

MeteoWeb

L’immagine del satellite russo “Canopus-B” mostra le conseguenze delle inondazioni nel sud del Brasile, nello stato del Rio Grande do Sul. Il 18 novembre, forti piogge hanno colpito la regione e i fiumi Jaqui e Kai hanno straripato. Le conseguenze del disastro hanno colpito più di 30mila persone. Più di 1.600 persone sono state costrette ad evacuare le loro case. Le strade si sono trasformate in fiumi impetuosi. Le piogge e i forti venti hanno causato anche la massiccia caduta di alberi e interruzioni di corrente in intere aree.