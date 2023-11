Lo spettacolo della neve di domenica ad Aosta

MeteoWeb

Aosta e la Valle d’Aosta si sono risvegliate sotto una spettacolare nevicata nella giornata di domenica 12 novembre. Spettacolari le immagini che arrivano proprio dalle porte di Aosta, appena a monte della città, nel video a corredo dell’articolo.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: