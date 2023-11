Maltempo, le Alpi si tingono di bianco: tanta neve tra Francia, Svizzera, Piemonte e Valle d’Aosta | FOTO

MeteoWeb

Abbondanti nevicate in atto sulle Alpi, in particolare tra Francia, Svizzera, Piemonte e Valle d’Aosta. I fiocchi di neve hanno raggiunto anche quote più basse e hanno prodotto accumuli significativi. In particolare, in Francia, le nevicate hanno interessato le Alpi Marittime, le Alpi Cozie e le Alpi del Delfinato. In Svizzera, il manto bianco ricopre Alpi Pennine, Alpi Lepontine e Alpi Bernesi.

Per quanto riguarda l’Italia, in Piemonte nevicate hanno interessato le Alpi Marittime, le Alpi Cozie, le Alpi Graie e le Alpi Pennine. La neve ha raggiunto quote di circa 1000 metri. In Valle d’Aosta, le nevicate hanno interessato le Alpi Pennine e le Alpi Graie (spingendosi fino ai fondovalle per orografia locale). La neve ha raggiunto quote di circa 1200 metri: in alcune località, come ad esempio Cervinia, la neve ha raggiunto i 50 cm di altezza.

