Maltempo Abruzzo: a Montesilvano chiusa una scuola e la Riserva Filomena

A causa del maltempo che continua a colpire l’Abruzzo dalla serata di ieri, il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis ha firmato 2 ordinanze. La prima stabilisce la chiusura, per giovedì 23 e venerdì 24 novembre, dell’Istituto Alessandrini di Montesilvano (Pescara). A causa dell’infiltrazione di acqua piovana all’interno dell’impianto elettrico, l’Istituto è stato costretto ad interrompere l’erogazione generale della corrente elettrica.

Con la seconda ordinanza, il sindaco dispone il divieto di accesso immediato nella Riserva naturale Santa Filomena. Il primo cittadino ha invitato la cittadinanza a viaggiare e muoversi con prudenza soprattutto nei pressi delle aree interdette, disponendo anche il divieto di sosta delle auto lungo le strade adiacenti ai siti chiusi con i due provvedimenti sindacali.

