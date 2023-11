Maltempo Abruzzo, situazione verso la normalità: ancora chiusa la galleria interessata dal cedimento

MeteoWeb

Dopo il forte maltempo che ha bersagliato l’Abruzzo nella giornata di ieri, la situazione va via via normalizzandosi. A Pescara è stato chiuso il Centro operativo comunale (Coc), attivato ieri pomeriggio per far fronte all’emergenza. Decine gli interventi dei Vigili del Fuoco, molti dei quali ancora in coda, per allagamenti, garage, negozi e scantinati invasi dall’acqua e alberi caduti, non solo nel capoluogo adriatico, ma anche a Montesilvano e a Francavilla al Mare (Chieti).

Proseguono i lavori di Anas sulla strada statale 714 ‘Tangenziale di Pescara’. È stata riaperta alle ore 14 la carreggiata Sud della galleria San Giovanni, nel tratto compreso tra Montesilvano e Pescara, chiusa ieri sera a causa di infiltrazioni conseguenti alle incessanti piogge. Resta chiusa, invece, la galleria San Silvestro, tra Pescara e Francavilla al Mare, chiusa a causa del cedimento dei pannelli della parete. “I tempi di ripristino – fa sapere Anas – sono ancora in fase di studio e potranno essere stabiliti solo alla fine delle verifiche tecniche propedeutiche per la messa in sicurezza”. A causa della chiusura, il traffico è dirottato sulla viabilità ordinaria e, in particolare, sulla ex SS16, con conseguenti disagi, soprattutto nelle ore di punta. “L’impegno di Anas – si legge in una nota – è massimo per ripristinare lo stato dei luoghi il prima possibile“.