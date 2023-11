Maltempo, situazione critica nella Toscana già alluvionata: il torrente Stella esonda a Quarrata, “salite ai piani alti”

MeteoWeb

A causa delle “forti piogge cadute sulle zone già alluvionate, nel corso della notte c’è stata una nuova rottura sul torrente Stella a Casini di Quarrata. Sul posto personale e mezzi del sistema regionale“, comune del Pistoiese tra quelli già colpiti dalle esondazioni dei giorni scorsi. L’aggiornamento è stato fornito dal governatore toscano Eugenio Giani, il quale ha evidenziato le piogge intense hanno fatto “alzare i livelli dei bacini con terreni già saturi“, sottolineando al tempo stesso gli “interventi in corso per la messa in sicurezza“. Per i timori legati alla nuova allerta meteo arancione per il maltempo in Toscana, ieri sera erano state disposte evacuazioni preventive di 1200 persone a Montemurlo, Montale e Prato, in corrispondenza delle rotture dei torrenti Agna e Bagnolo.

“La linea temporalesca tra Lucca e Pistoia si è esaurita nel suo spostamento verso levante. Nelle prossime ore piogge residue sulle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Pistoia, Firenze, Livorno, Arezzo. Ombrone pistoiese al secondo livello di guardia stazionario. Arno e Serchio in aumento ma senza nessuna criticità. Ancora forte vento con raffiche registrate fino a 90km/h in pianura. Per il mare nelle prossime ore è possibile un’ulteriore intensificazione delle onde con altezza localmente compresa tra 4 e 5 metri,” ha spiegato.

Nel corso della notte Giani aveva segnalato che l’Ombrone pistoiese aveva superato il primo livello di guardia a Pontelungo nel Pistoiese e poi il secondo livello a Ponte alle Vanne, nel Pratese. Quasi raggiunto il secondo livello di guardia per la Brana ad Agliana, sempre nel Pistoiese. Il Bisenzio sopra il primo livello a Gamberame, nel comune di Vaiano (Prato). Il Magra vicino alla seconda soglia a Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara). Quanto al vento, Giani ha riportato “raffiche a 130 km/h sull’Appennino, 102 km/h all’Argentario, 95 km/h al Giglio, 80 km/h San Vincenzo, 73 km/h a Marina di Pisa, 60 km/h a Viareggio“.

Situazione critica a Quarrata

“A causa delle forti piogge cadute sulle zone già alluvionate, la situazione sulla Stella al ponte Torto è molto critica. Si avverte la popolazione di salire ai piani alti degli edifici e di non scendere assolutamente in strada“: è l’allarme lanciato dal sindaco di Quarrata Gabriele Romiti. “Si prevedono problemi anche per il vento forte: se potete, non mettetevi in viaggio,” ha aggiunto il primo cittadino.

