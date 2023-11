Maltempo Brasile, alluvioni storiche a Santa Catarina e Rio Grande do Sul: morti e sfollati | FOTO

MeteoWeb

Non solo caldo record. Mentre parte del Brasile per giorni ha fatto i conti con un’ondata di caldo eccezionale che dovrebbe terminare oggi, gli stati meridionali del Paese sono stati colpiti da forti piogge, che hanno determinato alluvioni in molte località. Decine di città sono state costrette a dichiarare lo stato di emergenza. Ieri, sabato 18 novembre, due persone sono morte sepolte nello stato di Rio Grande do Sul e lo stato di Santa Catarina ha confermato il terzo decesso causato dal forte maltempo.

Tra le zone più colpite dalla notte di venerdì 17 novembre, c’è Vale do Taquari, una regione del Rio Grande do Sul già messa in ginocchio da un ciclone a settembre e che ora ha subito nuove inondazioni. Nello stato di Santa Catarina, il Comune di Rio do Sul sta affrontando la più grande inondazione dal 1983. Il maltempo ha cominciato a causare danni giovedì 16: da allora, le inondazioni hanno fatto crollare ponti, costretto famiglie ad abbandonare le loro case, lasciato i residenti isolati e bloccato le autostrade. Nella gallery scorrevole in alto, le immagini dei danni causati dal maltempo.

Santa Catarina

Dopo il terzo giorno di pioggia, il governo di Santa Catarina ha riferito che il bilancio delle vittime è salito a tre (un uomo di 46 anni a Palmitos e due decessi a Taió). 62 dei 295 comuni di Santa Catarina sono stati colpiti dalle piogge. Sono decine i comuni in emergenza, 8 dei quali sono in stato di pubblica calamità, secondo la Protezione Civile. A Rio do Sul e nel Comune di Trombudo Central, nella Vale do Itajaí, sono state registrate inondazioni storiche dai principali fiumi delle città. Il fiume Itajaí-Açu ha raggiunto i 13,04 metri a Rio do Sul, dietro solo alla piena registrata nel 1983, con il fiume a 13,58 metri. Elicotteri e imbarcazioni delle forze di sicurezza sono stati utilizzati per salvare i residenti rimasti isolati. I Vigili del Fuoco hanno salvato più di 1.500 persone in barca.

In 48 ore, si sono superati i 200mm di pioggia: Piratuba (230mm), Curitibanos (226,2mm), Ponte Alta (219,4mm).

Inoltre, un tornado ha colpito Urupema, con venti che hanno raggiunto i 107km/h ieri, sabato 18 novembre. Il fenomeno ha abbattuto gli alberi e divelto i tetti delle case ma non ha provocato feriti.

Rio Grande do Sul

Le principali regioni colpite tra venerdì e sabato notte sono state la Serra, la regione metropolitana di Porto Alegre e la Vale do Taquari. I residenti di almeno 45 città sono rimasti senza elettricità. Nella Vale do Taquari, il livello del fiume Taquari ha raggiunto i 25 metri sabato pomeriggio a Lajeado, superando il livello di piena. Più di 30 famiglie hanno dovuto essere allontanate dalle loro case. Nella Serra, le strade di Gramado sono state allagate. Due persone sono morte dopo essere state sepolte sotto una frana. Altri due sono rimasti feriti in seguito ad una frana che ha investito un’abitazione.

A Caxias do Sul, il municipio ha dichiarato lo stato di emergenza. La tempesta ha abbattuto il tetto del Parco Rodeo Vila Oliva e ha ferito una persona. A Igrejinha, il fiume Paranhana ha superato il livello di piena e l’acqua ha raggiunto la città.

Paraná

A Curitiba, i forti venti e la pioggia registrati sabato 18 novembre hanno abbattuto alberi e rami. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 60km/h, secondo le misurazioni della stazione meteorologica del Sistema Meteorologico del Paraná (Simepar).