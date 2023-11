Ondata di caldo eccezionale in Brasile: giornata storica con picchi di oltre i +43°C in primavera | FOTO

MeteoWeb

Manca ancora un mese all’inizio dell’estate nell’emisfero meridionale, ma il Brasile è stretto nella morsa di una eccezionale ondata di caldo da giorni, con le temperature che salgono a livelli pericolosamente alti. Ampie aree del Paese sono state messe in allerta rossa questa settimana dall’Inmet, l’istituto meteorologico nazionale, che ha messo in guardia dai rischi per la salute “e persino per la vita” poiché le temperature sono rimaste almeno 5°C sopra la media per più di cinque giorni. Quella di ieri, sabato 18 novembre, è stata una giornata storica nel Paese, dove spiccano i +43,5°C nella città di Rio de Janeiro, +43,1°C a Colonnello Pacheco, nello stato di Minas Gerais, +41°C nel porto di Santos, a San Paolo. I +42,6°C registrati a Rio de Janeiro-Seropedica stabiliscono il record per la temperatura più alta a novembre. Nel Mato Grosso do Sul, spicca la massima è di +42,2°C a Corumbá. Le seguenti località hanno registrato record assoluti di temperatura: +42,3°C a Xerem, +41,8°C ad Alegre, +41,7°C a Governador Valadares, +41,2°C a Muriae.

Inoltre, con un valore di +25°C, San Paolo ha registrato la seconda temperatura minima più alta di sempre.

Con i livelli di umidità, le temperature percepite raggiungono anche i +50°C in alcune località del Paese. Si tratta di condizioni molto pericolose per la salute, non solo dei più anziani. Ne è drammatica testimonianza la morte di una giovane fan durante un concerto di Taylor Swift a Rio de Janeiro la sera del 17 novembre, durante il quale migliaia di altri spettatori sarebbero stati soccorsi per disidratazione. Ana Clara Benevides Machado, 23 anni, è crollata allo stadio Estádio Olímpico Nilton Santos ed è morta poco dopo, secondo quanto riferito, per un arresto cardiaco, dopo che sul posto erano state segnalate condizioni soffocanti con la temperatura molto più alta dei +39,1°C ufficiali all’esterno. All’inizio del concerto, i fan avrebbero gridato ripetutamente verso il palco “acqua, acqua, acqua”, dopo che gli era stato presumibilmente impedito di portare con sé rifornimenti nello stadio. Taylor Swift si è unita a fan e politici nell’esprimere il suo shock per la morte della giovane: la cantante ha scritto sui social di essere “devastata” dalla notizia e “sopraffatta dal dolore”.

Un fronte freddo che avanza attraverso il sud del Brasile metterà fine all’ondata di caldo in diversi stati del Centro-Ovest e del Sud-Est del Brasile oggi, portando pioggia e temporali isolati, anche molto forti con rischio grandine, piogge torrenziali e allagamenti.