Maltempo Calabria: 200 passeggeri bloccati nell’aeroporto di Lamezia Terme nella notte

Notte da incubo per oltre 200 viaggiatori rimasti bloccati nell’aeroporto di Lamezia Terme a causa del maltempo. L’aereo Ryanair in partenza alle 23 per Bergamo, non è riuscito ad atterrare per poter far salire i viaggiatori. Tantissimi i pendolari che dovevano raggiungere Bergamo e la provincia di Milano e che dalle 22:30 hanno atteso invano un volo che poi a mezzanotte è stato cancellato. Molte le persone, principalmente del Cosentino, ma anche di Crotonese e Reggino impossibilitate a ripartire: alcuni sono riusciti successivamente a salire su un altro volo Ryanair, altri hanno preso il treno notturno, c’è anche chi ha atteso in aeroporto o in hotel il volo di un’altra compagnia.

