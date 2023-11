Maltempo Calabria, forte vento nel Cosentino: alberi sradicati nella Sila | FOTO

MeteoWeb

Il vento sta creando problemi anche in Calabria oggi. Alla pioggia della mattina, si è aggiunto un forte vento, con raffiche fino a 66km/h registrate a Cosenza. Il forte vento ha creato disagi in alcune zone della Sila cosentina, dove si segnalano alberi sradicati. I Vigili del Fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore hanno realizzato interventi di soccorso e messa in sicurezza per tutto il pomeriggio.

Un grosso pioppo tremulo è caduto in località Casolesi del comune di Casali del Manco, schiantandosi al suolo e bloccando di fatto la strada che porta alla diga Enel di Ariamacina. Sono dovuti intervenire i pompieri di San Giovanni in Fiore guidati dal capo reparto Giovanni Talarico per liberare la strada e consentire a una famiglia di poter rientrare nell’azienda, oltre che di accedere alla diga. Fortunatamente in quel momento non transitava nessuno. L’albero è caduto danneggiando anche il tetto di una piccola e storica cappella. Segnalati anche disagi sulle strade interne dell’area di San Giovanni in Fiore per caduta rami e alberi.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: