Maltempo Campania, forti piogge e mareggiate: vento fino a 130km/h, danni e disagi in molte zone

Forti raffiche di vento, accompagnate da violenti acquazzoni e mareggiate, hanno colpito gran parte della Campania oggi, creando danni e disagi a macchia di leopardo. Le province con le piogge più intense sono state Avellino, Benevento e Salerno. Tra i dati pluviometrici più rilevanti di oggi nella regione, segnaliamo: 120mm a Laceno, 86mm a Bagnoli Irpino, 84mm a Pannarano, 51mm a Frassineto, 50mm a Cava de’ Tirreni, 48mm a Cesinali, 46mm a Castiglione del Genovesi, 44mm ad Atripalda, 38mm nel Parco Nazionale del Vesuvio. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 130km/h sul Monte Partenio (1.515 metri s.l.m.), ma anche punte di 90km/h a Scafati, 78km/h a Benevento, 76km/h sull’isola flegrea di Nisida, 55km/h a Napoli.

In diverse zone della regione, si registra la caduta di alberi e tronchi sulle strade; segnalati anche danni ai litorali e a diverse attività lungo la costa. Nel Sannio, danni all’agricoltura, in particolare per il vento forte. A Napoli, oggi cimiteri e parchi cittadini sono rimasti chiusi, così come il pontile nord di Bagnoli. Interdetto anche l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine. I collegamenti marittimi veloci nel Golfo di Napoli sono stati sospesi, come già ieri. Nel Salernitano, in diversi comuni, tra cui Baronissi e Pellezzano, i sindaci hanno disposto la chiusura dei cimiteri. A Sorrento, un pescatore è stato trascinato in acqua da un’onda.

