Maltempo, numerosi tornado in Campania: paura sulla Costiera Amalfitana | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo ha iniziato a colpire la Campania oggi. Oltre alle piogge sparse, una spettacolare tromba marina si è formata, nel pomeriggio, nel mare della Costiera Amalfitana. Il vortice si è infranto contro la scogliera tra il centro abitato di Maiori e la località Capo d’Orso, dove non vi sono abitazioni, dissolvendosi. Avendo toccato terra, si può parlare di tornado. Suggestive le immagini a corredo dell’articolo, che mostrano il vortice spostarsi sulla superficie del mare. Sempre nelle acque della Costiera Amalfitana, si sono formate almeno altre due trombe marine nel corso del pomeriggio.

Tra i dati pluviometrici più significativi nel Salernitano, segnaliamo 36mm a Nocera, 28mm a Roccapiemonte, 21mm a Cava de’ Tirreni. Nel Beneventano, spiccano i 30mm di pioggia caduti a Circello e i 20mm di Faicchio.

Fino a domani, mercoledì 22 novembre, permarrà l’allerta meteo gialla in gran parte della Campania per piogge e temporali.

La tromba marina formatasi nella Costiera Amalfitana

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Foto





/