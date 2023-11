Maltempo: crescono i fiumi Po e Secchia nel Mantovano, situazione delicata per l’Oglio

MeteoWeb

Il Po continua a crescere e oggi ha allagato alcune centinaia di ettari di golene coltivate nel Mantovano. Il fiume ha superato nel pomeriggio il primo livello di attenzione, posto a 5 metri sullo zero idrometrico di Borgoforte. Il Chiese, suo affluente, ha superato il livello d’allerta ad Asola tanto da rendersi necessario un intervento urgente della Protezione Civile Naviglio che ha scongiurato l’allagamento di un quartiere operando con pompe sommerse, un intervento urgente richiesto dall’Aipo.

Situazione delicata per l’Oglio, che a Marcaria ha superato il secondo livello di allerta. La crescita dei livelli ha obbligato la Provincia a chiudere il ponte in chiatte di Torre d’Oglio, fermando la circolazione sulla Provinciale 57 di San Matteo.

Anche il Secchia, alimentato a monte dalle ingenti piogge cadute sul versante appenninico, oggi ha continuato a crescere. L’ondata è transitata dal tardo pomeriggio nel Mantovano e all’idrometro di Bondanello ha registrato un balzo di tre metri in 24 ore oltre i nove metri sullo zero. Anche qui, l’acqua ha allagato le golene aperte, ma senza creare preoccupazioni ai residenti che abitano in riva al fiume a Quistello e San Benedetto Po. La situazione viene tenuta costantemente sotto controllo, anche se al momento non sono state attivate sale operative comunali.

