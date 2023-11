Maltempo, è iniziata la nevicata dell’Aspromonte: accumuli importanti fino a domani | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

E’ iniziata stamani la nevicata in Aspromonte, inizialmente solo in alta quota come testimoniano le immagini realizzate da Massimiliano Pedi per MeteoWeb (foto e video a corredo dell’articolo). Alla forte pioggia di stamani, adesso si è sostituita la neve anche più in basso: Gambarie, nota località sciistica reggina a 1.300 metri di altitudine, si è già imbiancata e ancora più freddo e maltempo più intenso arriverà in serata.

Continuerà a nevicare anche domani, e gli accumuli saranno importanti.

L'inizio della nevicata di oggi in Aspromonte

