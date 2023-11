Maltempo Friuli Venezia Giulia, torna l’alta marea: nuovi allagamenti a Muggia e Grado | FOTO

MeteoWeb

Nuova ondata di alta marea sul litorale del Friuli Venezia Giulia. l’assessore Riccardo Riccardi segnala allagamenti a Muggia e Grado con attività di monitoraggio e supporto dei volontari delle squadre comunali di protezione civile in stretto coordinamento con la Sala operativa regionale.

A Muggia (Trieste) l’alta mare ha nuovamente provocato l’allagamento del Mandracchio e altre zone circostanti. In concomitanza, una mareggiata si è abbattuta su tutta la costa con forti onde che hanno riversato acqua su tutta l’area stradale. Il porticciolo di Muggia è stato rimasto dunque chiuso al traffico per un breve periodo, e successivamente riaperto alla circolazione.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: