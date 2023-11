Friuli Venezia Giulia bersagliato dal maltempo: prime nevicate, marea eccezionale a 171 cm a Grado, raffica di 144 km/h sul Monte Matajur | FOTO

MeteoWeb

Un veloce fronte ha interessato il Friuli Venezia Giulia nella notte accompagnato da correnti da Sud/Ovest in quota e da Sud nei bassi strati. Le piogge nelle ultime 18 ore sono risultate in genere intense (30-50 mm), con i picchi raggiunti sulle Prealpi Giulie e sulle Valli del Natisone tra 60 e 90 mm. Piogge più scarse invece sulla Carnia, la Laguna e il Carso.

Le piogge sono state principalmente di natura stratiforme, ma con anche una linea di convergenza temporalesca con direzione Nord-Sud che ha interessato la regione centro-orientale alle 04.30. Ha soffiato vento forte sia sulla costa che in quota sulla fascia orientale; le raffiche massime misurate sono state di 144 km/h sul Monte Matajur, 103 km/h sul Monte Canin, 92 km/h a Grado e 88 km/h a Boa Poloma in mezzo al Golfo.

La presenza della depressione sul Nord Adriatico (984 hPa misurati a Boa Paloma), il vento sostenuto da sud sulla costa e il picco della marea astronomica hanno contribuito a raggiungere i 171 cm di acqua alta a Grado. L’ingresso di aria fredda in quota con il veloce calo dello zero termico ha anche portato a nevicate fino a quota 750 m circa nelle valli alpine interne. Dalle 6 circa, in seguito al passaggio del fronte, deciso miglioramento del tempo sulla regione con cessazione delle precipitazioni e calo del vento. La depressione è ormai passata lasciando spazio all’afflusso di correnti occidentali più secche in quota che garantiranno maggiore stabilità sulla regione nelle prossime ore. Nel pomeriggio variabilità con assenza di precipitazioni mentre sulla costa potrà ancora soffiare Libeccio moderato, in calo dalla sera. Domani sulla costa sarà ancora possibile marea sostenuta.

Allagamenti dovuti all’acqua alta si sono registrati a Muggia, Trieste, Monfalcone, Grado e Marano Lagunare; altri allagamenti segnalati a Dolegna del Collio, Gemona del Friuli, Cassacco, Prata di Pordenone, Morsano al Tagliamento, San Canzian d’Isonzo, Tavagnacco. Alberi caduti a causa del maltempo a Torreano, Savogna, Monfalcone, Ronchi dei Legionari. Prosegue il monitoraggio della frana di Clauzetto sulla sponda destra del Rio Molino lungo la SP22 a monte della località di Mulinars; sono stati segnalati ulteriori smottamenti e cadute di massi a Dogna, Tarcento, Savogna.

Il picco di marea a Grado è stato registrato alle ore 05:15 m con un valore eccezionale di 1,70 m (nel riferimento locale), mentre a Trieste si è registrato un valore massimo di 2,99 m (nel riferimento locale) superando il limite delle rive posto a 2,78 m nello stesso riferimento. Gli ondametri della rete regionale al largo di Grado hanno registrato altezze di onda significativa (mediata) di 3,2m e un picco massimo di 9,8m tra le 3 e le 6 della notte. I livelli del Fiume Tagliamento, nonostante un incremento dovuto alle precipitazioni della notte, si mantengono al di sotto dei valori di guardia.

Permane aperto il servizio di Piena del Fiume Livenza. Il Fiume Meduna è in calo sotto i livelli di guardia in tutte le sezioni a monte della confluenza con il Fiume Livenza. Alla confluenza in località Tremeacque attualmente il livello è stazionario sopra il livello di guardia e nelle prossime ore si prevede un progressivo calo. Il Fiume Livenza a San Cassiano alle ore 12:30 ha un livello di 4,97 m, sopra il livello di guardia, attualmente in lento calo. In mattinata si è registrato un nuovo evento di piena dell’Isonzo, che ha fatto registrare un picco di portata alla sezione di Salcano (SLO) di 1621 mc/s alle ore 9.10; la piena è già transitata a Gradisca con un livello massimo di 8,27 m alle ore 12.15, superiore al livello di guardia, ma inferiore ai valori del giorno 3 novembre scorso. Il picco di piena dell’Isonzo a Pieris – San Canzian d’Isonzo è previsto nel primo pomeriggio.

