Maltempo Friuli Venezia Giulia: breve miglioramento, nuova perturbazione in arrivo

MeteoWeb

Situazione meteo in miglioramento in queste ore in Friuli Venezia Giulia con cielo sereno e sole su Trieste e sul resto della regione, anche se è atteso il passaggio di una nuova perturbazione. Oggi è la giornata dei sopralluoghi e della conta dei danni, nelle zone colpite da pioggia, vento e mareggiate, soprattutto lungo la riviera dove si temono decine di milioni di euro di danni. A Trieste è stata riaperta la Strada Costiera, chiusa ieri proprio a causa del potente vento di libeccio.

La protezione civile ha reso noto che nel corso della notte in regione non si sono avute criticità per quanto riguarda i livelli dei fiumi: il Tagliamento a Latisana è rimasto tra i 6 e i 7 metri, mentre tutti i corsi d’acqua sono in diminuzione. Il vicepresidente e assessore alla Protezione civile della regione Riccardo Riccardi ha fatto sapere che “la situazione verrà continuamente monitorata“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: