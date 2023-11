Maltempo Friuli Venezia Giulia: treni sospesi a causa dell’allerta meteo rossa

MeteoWeb

Circolazione dei treni sospesa in Friuli Venezia Giulia dopo la diramazione di un’allerta meteo rossa da parte della Protezione Civile per le province di Gorizia, Udine e Pordenone. Nel dettaglio, come riporta Trenitalia sul sito, dopo le 12 di oggi è prevista la sospensione della circolazione dei treni regionali e lunga percorrenza sulle linee Sacile-Gemona-Tarvisio; Sacile-Casarsa- Udine; Portogruaro-Casarsa; Portogruaro-Trieste; Udine-Palmanova-Cervignano; Udine-Gorizia-Trieste. Trenitalia spiega inoltre che “non possono essere predisposti servizi sostitutivi” e “consiglia pertanto di non intraprendere viaggi“. Nell’arco della giornata, i treni lunga percorrenza diretti in Friuli Venezia Giulia hanno subito o subiranno limitazioni di percorso; cancellato un Intercity proveniente da Roma e diretto a Trieste. Stop anche a quattro Euronight, programmati per oggi e domani. I treni alta velocità previsti in partenza domani mattina da Trieste e diretti a Milano (ore 7.07 e ore 9.39) Roma (ore 6.42) e Torino (ore 6) avranno origine da Venezia Mestre.

Quattordici treni straordinari assicureranno il rientro dei viaggiatori pendolari per l’emergenza maltempo in Friuli Venezia Giulia. I primi sono già in partenza, autorizzati dalla Protezione Civile regionale. Una decisione arrivata nella riunione di questo pomeriggio tra Protezione Civile Regionale, Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, gestori dei servizi Tpl e Rete Ferroviaria Italiana, Trenitalia. “Era necessario garantire un numero minimo di treni per consentire ai pendolari di rientrare nelle varie destinazioni regionali – ha riferito l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante – mantenendo l’esigenza di ridurre il traffico sulla rete in conseguenza all’allerta meteo. Ciò soprattutto in considerazione del rischio che grava sui ponti, dove la piena dei corsi d’acqua può causare rallentamenti se non addirittura la chiusura della linea; al contempo vi è la necessità di garantire corse di rientro per i lavoratori che svolgono servizi essenziali”.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: