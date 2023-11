Maltempo Friuli: raffiche di vento fino a 130km/h, alberi caduti e allagamenti

MeteoWeb

Alberi caduti, allagamenti e disagi alla viabilità: iniziano a farsi sentire gli effetti dell’ondata di maltempo che si sta abbattendo in queste ore sul Friuli Venezia Giulia, dove è in vigore un’allerta meteo rossa. Le raffiche massime registrate di vento da sud-est – spiega la Protezione Civile – sono state di 130km/h sul Monte Matajur, di 97km/h sul Monte Rest, 93km/h a Lignano Sabbiadoro, 85km/h sul Monte Lussari. I cumulati massimi di pioggia nelle ultime 12 ore sono stati raggiunti sulle Prealpi Giulie (con picchi fino a 96 millimetri ad Uccea) e sulle Prealpi Carniche (con fino a 88 millimetri sul Piancavallo).

Nel pomeriggio, quando si sono intensificate le piogge, si sono verificate cadute d’alberi a Monteprato, dove è stata coinvolta la linea elettrica, a Cergneu e a San Vito al Tagliamento. Allagamenti sono stati invece segnalati a Lignano e Vivaro. A Valvasone Arzene si è verificata l’erosione dell’argine destro del Tagliamento in prossimità del ponte della Delizia. È poi stata emessa un’ordinanza comunale di chiusura del tratto di strada tra Fusea e Cazzaso Nuovo per movimento franoso. Alle 16.45 è stato aperto il servizio di piena del Livenza. I corsi d’acqua del bacino dell’Isonzo alle 18 risultano tutti inferiori alla soglia di attenzione.

A causa del maltempo, il Nue112 ha ricevuto dall’inizio dell’allerta 73 chiamate relative a guasti elettrici e caduta di alberi. La sala operativa regionale oggi ha ricevuto oltre 800 chiamate: dall’inizio dell’allerta sono stati impegnati più di 900 volontari con 250 automezzi.

Per le prossime ore e fino al mattino di domani, saranno probabili piogge diffuse anche a carattere temporalesco, molto intense sulla zona montana e intense sulle altre zone. Soffierà vento forte da sud su tutte le zone, probabilmente anche molto forte sui monti in quota. Sulla costa saranno probabili mareggiate e sarà possibile acqua alta con vento in rotazione da sud di Libeccio da forte a sostenuto. Durante il corso della giornata di domani, il fronte principale sarà ormai passato, ma un prossimo fronte interesserà la regione portando ancora tempo instabile con rovesci intermittenti in particolare sulla fascia orientale della regione; nevicate da deboli a moderate a partire da 1500 metri circa.

