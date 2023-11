Maltempo, grandinate violentissime al Sud: a Roccella Jonica e Avola sassi di ghiaccio dal cielo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo che sta flagellando il Sud Italia ha provocato due grandinate devastanti ad Avola (Siracusa) e soprattutto Roccella Jonica (Reggio Calabria). Nel reggino sono caduti in serata 99mm di pioggia a Roccella Jonica, 33mm a Gioiosa Jonica, 20mm a Montebello Ionico, 19mm a Capo Spartivento, 16mm a Stignano e Bovalino Marina, 15mm a Locri, 13mm a Reggio Calabria. Adesso è in corso una breve pausa ma domani la pioggia diventerà di nuovo molto intensa con grandine furiosa e pioggia torrenziale.

Anche in Sicilia la situazione è analoga. Impressionante il dato di Roccella Jonica, dove la grandine è stata davvero furiosa.

Maltempo, l'incredibile grandinata di mercoledì sera a Roccella Jonica (Reggio Calabria)

Maltempo, il furioso temporale di questa sera a Roccella Jonica (Reggio Calabria)

La forte grandinata di questa sera ad Avola (Siracusa)

