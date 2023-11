Maltempo, la grande pioggia delle ultime ore in Calabria: accumuli importanti tra Catanzaro, Vibo e Reggio | DATI

MeteoWeb

E’ stata una grande piovuta quella che tra ieri pomeriggio e questa notte ha colpito la Calabria: ha piovuto su quasi tutta la Regione, come ampiamente previsto nei bollettini meteo dei giorni precedenti, con particolare intensità sulla fascia tirrenica. Al contrario, le zone joniche sono state risparmiate dai fenomeni più estremi. Ha piovuto in tutte le principali città: 25mm nel centro storico di Catanzaro, 15mm in centro a Cosenza, 11mm a Reggio e appena 1mm a Crotone, riparata dalla Sila. Ma la città più colpita in assoluto è stata Vibo Valentia, con 44mm di pioggia e più del doppio in provincia.

Proprio il vibonese è stato il più colpito dai fenomeni estremi, tra il promontorio del Poro e le Serre. Il maltempo ha provocato disagi tali che 200 passeggeri sono rimasti bloccati nella notte all’Aeroporto di Lamezia Terme. Importanti i quantitativi pluviometrici registrati nelle zone centro/meridionali della Regione, tra catanzarese, vibonese e reggino dove non pioveva così tanto da molto tempo e dove ha piovuto per 3 giorni consecutivi. Il totale pluviometrico dell’ultimo peggioramento, da domenica pomeriggio a questa notte, è il seguente (accumuli misurati in meno di 12 ore):

93mm a Croceferrata Cassari

a Croceferrata Cassari 88mm a Serra San Bruno

a Serra San Bruno 80mm a Zungri

a Zungri 76mm a Giffone

a Giffone 73mm a Mileto

a Mileto 72mm a Feroleto della Chiesa

a Feroleto della Chiesa 55mm a Cortale

a Cortale 54mm a Gambarie d’Aspromonte

a Gambarie d’Aspromonte 53mm a Fabrizia

a Fabrizia 53mm a Pizzoni

a Pizzoni 53mm al Passo della Limina

al Passo della Limina 51mm ad Arena

ad Arena 50mm a Mongiana

a Mongiana 45mm a Palermiti

a Palermiti 44mm a Vibo Valentia

Adesso si cambia musica: temperature in forte aumento e ampie schiarite, seppur con qualche pioggia residua nel versante tirrenico dell’Aspromonte tra oggi pomeriggio e domani.

