Maltempo: il Lago di Como ha raggiunto piazza Cavour, idrovore in azione per l’esondazione

I vigili del fuoco sono impegnati con diverse idrovore in supporto al sistema di protezione civile al fine di contenere l’esondazione del Lago di Como, arrivato in piazza Cavour. La piazza è transennata e vige il divieto di accesso, anche per i pedoni. E’ considerata area rossa. “Non avvicinatevi e agevolate il lavoro dei volontari e la movimentazione di mezzi e attrezzature. Anche nelle altre aree transennate (via Cairoli e Lungo Lario Trento e Trieste). Camminare nelle aree allagate senza calzature idonee è pericoloso,” sottolinea in una nota la Polizia Locale.

