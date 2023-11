Maltempo Liguria: Aurelia chiusa per la forte mareggiata, danni anche nello Spezzino

MeteoWeb

Tregua dal maltempo in Liguria ma resta in vigore la massima allerta per le mareggiate intense a causa dei venti di Libeccio. Anas ha deciso di chiudere la via Aurelia tra Lavagna e Sestri Levante (Genova) in quanto le onde della mareggiata, alte sei metri, hanno gettato pietre sulla carreggiata. Interrotte le linee di trasporto pubblico, i vigili urbani di Sestri Levante hanno interdetto anche l’intero lungomare Descalzo e via Pilade Queirolo e via Colombo a Riva Trigoso, nuovamente invasa dalle onde. Per la stessa ragione, chiusa anche la tratta compresa tra il km 548,700 al km 549,000 nel comune di Arenzano, sull’opposta riviera di ponente nel genovesato.

Sul versante interno, invece, dopo le piogge e il rischio di nuove frane, ripristinata la percorribilità, a senso unico alternato, della statale 586 al km 30,800 nel comune di Rezzoaglio, nell’entroterra del Levante genovese, chiusa in precedenza in via preventiva a seguito della forte ondata di maltempo che ha interessato la zona.

Danni per il mare anche nello Spezzino, dove alcuni muretti sono crollati lungo la strada ciclopedonale che collega Bonassola a Levanto e dove le onde scavalcano di nuovo le dighe dei porticcioli di Monterosso e Vernazza.

