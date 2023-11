Torna il maltempo sul litorale del Molise: alberi abbattuti e danni ai tetti

MeteoWeb

Nuova ondata di maltempo nel pomeriggio sulla costa del Molise, con danni ad alberi e tetti delle abitazioni. Numerose le richieste di intervento ai Vigili del Fuoco di Campobasso e Termoli, soprattutto per alberi pericolanti con rami caduti su strade trafficate e interpoderali e danni a tetti di abitazioni. Più squadre di pompieri sono intervenute a Guglionesi, San Martino in Pensilis, Montenero di Bisaccia e Termoli. Una squadra di Vigili, sempre nel pomeriggio, ha raggiunto la SP40, in territorio di San Martino in Pensilis, per spegnere un incendio di rifiuti.

Sul fronte piogge, segnaliamo i 67mm caduti a Campochiaro (Campobasso), 35mm a Isernia, 33mm a Bojano, 27mm a Riccia, 23mm a Campobasso.

