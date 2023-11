Maltempo Milano: Seveso rientrato, breve tregua prima di nuove perturbazioni

MeteoWeb

A Milano situazione verso la normalità dopo le forti piogge e l’esondazione del Seveso nella notte tra il 30 e il 31 ottobre. L’acqua esondata è stata quasi completamente assorbita, mentre i cittadini stanno ancora pulendo le strada da rami, fango e altri detriti. In molti, soprattutto i residenti nel quartiere Isola, si sono ritrovati con cantine, auto e garage sommersi dall’acqua. La tregua sarà breve: da stasera sono attese nuove perturbazioni.

