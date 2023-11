Maltempo Molise, ancora blackout e case danneggiate a Montecilfone

MeteoWeb

Almeno 500 residenti sono senza corrente elettrica dalla mattinata di oggi a Montecilfone, piccolo centro di 1.100 abitanti situato a pochi chilometri da Termoli, in provincia di Campobasso. A seguito dell’ondata di maltempo, abbattutesi nella giornata di ieri con forti raffiche di vento, la comunità si è imbattuta in numerosi disagi e problemi, oltre ai danneggiamenti ad almeno 20 abitazioni. La conferma arriva dal sindaco Giorgio Manes, impegnato da ieri a risolvere una serie di criticità che hanno interessato l’intero abitato. In serata, il mancato ripristino dell’elettricità nonostante le richieste, sta preoccupando non poco il primo cittadino per la presenza in paese di malati attaccati a macchine per l’ossigeno.

“Sarò costretto a denunciare il tutto – annuncia il sindaco Manes all’Ansa – per capire di chi sono le responsabilità. Ho diversi cittadini che necessitano di macchinari per l’ossigeno durante le ore notturne. Sto cercando una soluzione ma Enel non ha risposto per tutto il giorno. Attraverso la Prefettura di Campobasso, solo questa sera, sono riuscito a parlare con un responsabile dell’Enel ma non ha potuto dare nessuna conferma sull’intervento, nemmeno sui tempi”. I Vigili del Fuoco, arrivati nel pomeriggio in paese, hanno permesso il rientro a casa delle due famiglie evacuate ieri.

