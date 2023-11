Maltempo Piemonte: vento a 140km/h nell’Alessandrino, disagi

MeteoWeb

Il maltempo che sta sferzando la Liguria fa sentire i suoi effetti anche sulla provincia di Alessandria, in particolare nelle zone appenniniche sudorientali della provincia. Oltre alla pioggia battente, si registrano fortissime raffiche di vento: a Capanne di Cosola (Alta Val Borbera), sfiorati i 140km/h. L’autostrada A7 è stata chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni ai mezzi telonati, furgonati e caravan, nel tratto compreso tra Serravalle Scrivia (Alessandria) e Genova Sampierdarena. Precipitazioni intense a Carrega Ligure, tra le località più piovose, dove sono stati registrati nel pomeriggio fino a 63,4 millimetri di pioggia in 3 ore. Nel piccolo paese della Val Borbera proprio per le forti piogge sono stati sospesi i lavori per il ripristino completo della strada provinciale 147, bloccata dal 2 maggio 2022 da una frana. Da un anno e mezzo Carrega è raggiungibile solo dalle strade provinciali liguri, attualmente esclusivamente dalla ’16’ poiché la ’15’ è chiusa per il movimento del ponte causa maltempo.

Prima neve sulle montagne torinesi: 30cm a Sestriere

Primi fiocchi di neve sulle montagne del Torinese. A Sestriere, in alta Valsusa, e nelle frazioni vicine sono caduti una trentina di centimetri di manto bianco che hanno richiesto l’impiego dei mezzi spazzaneve per sgomberare le strade. La nevicata non ha imbiancato, però, solo il Colle ma ha interessato tutte le stazioni della Vialattea con accumuli nevosi più consistenti oltre i 2000 metri d’altitudine.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: