Maltempo in Russia, bufera di neve nella notte a Mosca | FOTO

La scorsa notte la regione di Mosca è stata colpita da una bufera di neve. Alle 4 del mattino ora locale si erano già formati impressionanti cumuli di neve. Secondo i meteorologi locali, nella capitale dovrebbero cadere 26-27 mm di precipitazioni, sotto forma di neve, nevischio, pioggia e pioggia gelata. Potrebbe essere un record per la quantità di precipitazioni riferite al 27 novembre, nei 145 anni di rilevazioni.

Gli aeroporti della regione di Mosca Sheremetjevo, Domodedovo e Vnukovo sono regolarmente operativi nonostante le copiose nevicate che si stanno abbattendo nell’area: lo riferisce l’agenzia di gestione del traffico aereo Rosaviatsia, secondo cui è stato chiuso lo scalo di Zhukovskij per consentire la pulizia delle piste. “Alle 6 del mattino ora di Mosca, le piste degli aeroporti della capitale sono già state chiuse 26 volte nelle ultime 24 ore per le operazioni di pulizia da parte dei servizi aeroportuali. Gli aeroporti di Sheremetjevo, Domodedovo e Vnukovo continuano a operare regolarmente. L’aeroporto Zhukovskij, nei pressi di Mosca, è stato chiuso per delle operazioni di pulizia dalle 6 del mattino,” è stato spiegato in una nota.