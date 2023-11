Violente raffiche di vento e onde gigantesche: la “tempesta del secolo” imperversa in Russia meridionale e Crimea

MeteoWeb

Violente raffiche di vento e onde gigantesche: una tempesta ha colpito nelle scorse ore Russia meridionale e penisola di Crimea, causando gravi interruzioni di corrente, secondo quanto hanno dichiarato le autorità locali. Soprannominata “tempesta del secolo” e “mega tempesta” dai media russi, il forte maltempo ha assediato l’area da ieri, secondo i servizi di emergenza. Nella regione di Krasnodar, dove si trovano le popolari località balneari di Sochi e Anapa, centinaia di alberi e molte strutture metalliche sulle spiagge sono state abbattute dal vento nella notte di domenica, ferendo diverse persone, secondo quanto riferito dalla sezione locale del Ministero russo delle situazioni di emergenza.

A Vitiazevo, vicino ad Anapa, la tempesta ha fatto incagliare una grande nave da carico battente bandiera del Belize, la Blue Shark. A Sochi, il traffico ferroviario è andato il tilt a causa della caduta di alberi sui binari. A Novorossijsk, sempre nella regione di Krasnodar, il Consorzio dell’oleodotto del Caspio ha annunciato la sospensione del carico di petrolio e il ricovero delle sue petroliere a causa delle “condizioni meteorologiche estremamente sfavorevoli“, cioè raffiche di vento fino a 24 m/s e onde alte fino a 8 metri.

In Crimea, il Mar Nero ha raggiunto le autostrade. La tempesta ha causato interruzioni di corrente, lasciando circa 500mila persone senza elettricità, secondo quanto ha riportato un consigliere di Aksionov, Oleg Krioutchkov, citato dalle agenzie di stampa russe. A Sebastopoli, più di 500 animali marini sono stati uccisi quando l’acquario locale è stato inondato dalla tempesta, ha scritto su Telegram il governatore della città, Mikhail Razvojaev. Secondo il governatore, le previsioni meteo non sono affatto rassicuranti al momento, con pioggia, neve e raffiche di vento fino a 30 m/s attese in Crimea oggi.

Secondo quanto riporta Ria Novosti, 9 persone sono rimaste ferite e un’altra è morta nel circondario federale meridionale, raggruppamento di enti territoriali che comprende 8 regioni della Russia meridionale, inclusa la penisola della Crimea.