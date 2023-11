Crimea colpita da una forte tempesta: evacuazioni, danni e feriti | VIDEO

MeteoWeb

Venti impetuosi e forti piogge hanno colpito nelle scorse ore la penisola di Crimea, abbattendo alberi, danneggiando tetti e lasciando quasi mezzo milione di residenti senza elettricità. In diversi insediamenti sono state segnalate anche interruzioni della fornitura idrica. I soccorritori hanno aiutato i residenti di diverse comunità allagate lungo la costa sud-occidentale della penisola, inclusa la città turistica di Eupatoria, sul Mar Nero. Almeno 2 persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale domenica notte. La tempesta ha causato danni anche a 23 case e 17 veicoli, mentre decine di alberi e cartelloni pubblicitari sono stati abbattuti.

A Sebastopoli sono state evacuate 35 persone, tra cui 6 bambini, secondo quanto riferisce l’ufficio stampa del ministero per le Situazioni di emergenza russo.

Giovedì il Ministero russo per le Emergenze (EMERCOM) aveva annunciato l’arrivo di una tempesta in Crimea a causa di un ciclone mediterraneo, con il picco previsto lunedì mattina. Per la giornata odierna le autorità locali hanno esortato i residenti a rimanere a casa e lasciare che siano i servizi di emergenza a gestire la crisi.

Tempesta in Crimea, le immagini