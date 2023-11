Maltempo Sicilia, tornado a Messina: barche danneggiate a Grotte | FOTO

MeteoWeb

Giornata di forte maltempo per il Sud Italia. Oltre alle forti piogge che hanno interessato la Sicilia, soprattutto il settore orientale, si registra anche un tornado nel Messinese. In tarda mattinata, infatti, una tromba marina ha toccato terra nei pressi di Grotte, sul litorale nord di Messina. Avendo raggiunto la terraferma, si può parlare di tornado. Il vortice ha provocato lievi danni soprattutto in un cantiere. Come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto, alcune imbarcazioni sono state scaraventate via dalla furia del vento, così come altri oggetti. Fortunatamente non si registrano feriti.

