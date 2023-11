Maltempo, si apre una voragine a Palermo: verifiche sulle case | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo ha provocato danni e disagi a Palermo. In particolare, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Sampolo, all’angolo con via Vaccarini, dove a causa della pioggia intensa della scorsa notte si è aperta una voragine in strada. Le squadre specializzate dei Saf e dell’Usar hanno eseguito controlli per verificare la stabilità delle abitazioni che si trovano nei pressi del grosso buco provocato dal cedimento dell’asfalto e del terreno sottostante.

