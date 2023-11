Maltempo, situazione drammatica anche in Veneto: disperso un Vigile del Fuoco | LIVE

MeteoWeb

La violentissima ondata di maltempo che sta flagellando il Centro/Nord Italia ha provocato almeno un disperso. Si tratta di un vigile del fuoco fuori servizio che stava aiutando il padre a sistemare dei sacchi di sabbia lunga la sponda di un canale. L’incidente si è verificato poco dopo le ore 18 a Puos D’Alpago (Belluno). I vigili del fuoco, anche con sommozzatori, stanno effettuando la ricerca lungo il corso d’acqua che si congiunge al torrente Tesa, fino al lago di Santa Croce.

La zona è flagellata dal maltempo più severo: nella vicina Piancavallo (Aviano) sono già caduti 272mm di pioggia.

